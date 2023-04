Doppelte Chance für Tiroler Harald Windisch beim Österreichischen Filmpreis

Wien – Vergeben wird der Österreichische Filmpreis heuer am 15. Juni im Wiener Globe-Theater. Die Zusammenarbeit mit Schloss Grafenegg hat die Österreichische Filmakademie, deren 600 Mitglieder die PreisträgerInnen wählen, aufgrund der FPÖ-Regierungsbeteiligung in Niederösterreich zuletzt beendet. „Die Prinzipien der Akademie sind nicht mit Rassismus und antidemokratischem Gedankengut vereinbar“, erklärte Obfrau Mercedes Echerer dazu gestern anlässlich der Bekanntgabe der Nominierten.

Angeführt wird das Feld der PreisanwärterInnen heuer von Marie Kreutzers „Corsage“. In acht Kategorien hat der Historienfilm, der auch durch die Causa Teichtmeister in die Schlagzeilen geriet, Chancen auf eine Auszeichnung. Als bester Film konkurriert er mit David Wagners „Eismayer“, Adrian Goigingers „Der Fuchs“ und „Vera“, dem jüngsten Film von Rainer Frimmel und der Südtirolerin Tizza Covi. Die in Innsbruckerin Ulrike Kofler („Corsage“) ist für den besten Schnitt nominiert.