Rektoren von Med-Unis fordern Pflegekräfte: „Kein Ärztemangel, ein Versorgungsmangel“

Wien – Keine Ausweitung der Studienplätze und am Aufnahmetest wird grundlegend auch nichts geändert: Das haben die vier Rektoren der Medizinischen Universitäten des Landes gestern bei einem gemeinsamen Gespräch in Wien klargemacht. Jährlich würden österreichweit 1850 neue Studienplätze für Medizin angeboten, inklusive Privatunis gar 2200, sagt Markus Müller, Rektor der MedUni Wien. In Deutschland, das zehnmal mehr Einwohner hat als Österreich, seien es 12.000 Plätze, in der Schweiz mit einem ähnlichen Aufnahmetest etwa 1300, erklärt Müller zum Vergleich. „Die Zahl der Studienplätze ist vergleichsweise relativ hoch.“ Laut Statistik Austria kämen hierzulande 5,5 Ärzte auf 1000 Einwohner, so der Rektor. „Das ist Platz zwei in der OECD.“