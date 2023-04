Elektroschrott sorgte für Brand im Recyclinghof in Ried im Oberinntal

Ried im Oberinntal – Am Donnerstag brannte es am Recyclinghof in Ried im Oberinntal. Gegen 9.25 Uhr geriet dort Elektroschrott nach dem Beladen auf ein Müllfahrzeug in Brand. Warum, ist unklar. Der Fahrer bemerkte Rauch nach einigen Metern Fahrt, fuhr zurück, entlud das Fahrzeug wieder und rief die Feuerwehr. Binnen kurzer Zeit waren die Flammen dann gelöscht. Verletzt wurde niemand, der Schaden ist laut Polizei nicht nennenswert. (TT.com)