Mann in Melk erschossen: Cobra-Einsatz im Laufen

Melk – Eine Bluttat mit einem Toten hat sich am Donnerstagabend in Melk ereignet. Ein Mann dürfte den Partner seiner Mutter erschossen und sich in Folge in dem Haus verschanzt haben, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage Medienberichte. Ein Großaufgebot der Exekutive stand im Einsatz. Auch die Sondereinheit Cobra rückte an. Ein Verhandlungsteam versuchte, Kontakt mit dem Verdächtigen aufzunehmen. Der Einsatz war in den späten Abendstunden noch im Gange.