Schlappe in Sevilla: Manchester United geht mit Sabitzer 0:3 unter

Nach einem Unentschieden im Hinspiel musste sich Manchester United am Donnerstag überraschend deutlich geschlagen geben: Der FC Sevilla siegte mit 3:0 im heimischen Stadion.

Sevilla – Für Marcel Sabitzer und Manchester United ist der Traum vom Europa-League-Titel beim sechsfachen Rekordgewinner FC Sevilla geplatzt. Die späten Gegentore vom 2:2 im Heimhinspiel rächten sich am Donnerstag ebenso wie zwei peinliche Schnitzer, die Engländer unterlagen mit 0:3 (0:1) und müssen die anvisierte Champions-League-Qualifikation nun über die Premier League schaffen. Sevillas Halbfinalgegner am 11. und 18. Mai ist Juventus Turin, das die Hürde Sporting Lissabon nahm.

Bayer Leverkusen ist nach einem 4:1 über Union Saint-Gilloise Deutschlands letzte Hoffnung auf einen Europacuptitel. Der Gegner wurde im Spiel von AS Roma und Feyenoord Rotterdam ermittelt. Die Niederländer um ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner mussten im Olympiastadion in die Verlängerung.

In Sevilla bekam Sabitzer, nach einer leichten Blessur vor dem jüngsten Premier-League-Spiel rechtzeitig wieder fit geworden, die Motivation der Gastgeber gleich zu Beginn zu spüren. Kaum hatte man den Steirer nach einem Check an der Seitenlinie von Sevillas Ersatzbank "geschält", kam es aber wesentlich schlimmer für die Engländer. Harry Maguire, Eigentorschütze im Hinspiel, eröffnete dem aktuellen Tabellen-13. von La Liga mit einem kapitalen Rückpassfehler die Chance aufs 1:0, Youssef En-Nesyri nützte das trocken aus (8.).

Im Gegensatz zum letztwöchigen Duell, als United nach schnellen Sabitzer-Toren es verabsäumte, einen klareren Erfolg gegen die lange handzahmen Spanier herauszuschießen, war Sevilla diesmal das tonangebende Team. Kurz vor der Pause zählte der nächste Treffer von Lucas Ocampos (42.) wegen Abseits' aber nicht, quasi mit Wiederbeginn holte Sevilla das nach. Per Kopf und Unterlatte traf Loic Bade nach Corner zum 2:0 und damit zur Vorentscheidung. United legte in der Folge zwar zu, blieb aber ohne klare Chancen. Sabitzer machte in der 68. Minute Platz für Fred, im Finish schlug En-Nesyri nach schwerem Patzer von United-Goalie David DeGea ein weiteres Mal zu (81.).