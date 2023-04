Umfelderhebungen nach Bluttat in Melk im Gange

In Melk sind nach der Bluttat mit einem Toten vom Donnerstagabend am Freitag die Ermittlungen auf Hochtouren gelaufen. Vorgenommen wurden Polizeiangaben zufolge gleichzeitig auch Umfelderhebungen. Ein 42-Jähriger soll den 62-jährigen Lebensgefährten der Mutter erschossen haben. Der Verdächtige verschanzte sich danach stundenlang in einem Einfamilienhaus und wurde in der Nacht festgenommen. Dabei fielen auch Schüsse.