Zahlreiche offene Fragen nach Bluttat in Melk

Nach der Bluttat in Melk vom Donnerstagabend sind die Ermittler Freitagfrüh zahlreichen offenen Fragen nachgegangen. "In den nächsten Stunden und Tagen soll Licht ins Dunkel gebracht werden", sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner zur APA. Ein Mann soll den Partner der Mutter erschossen haben. Der Verdächtige verschanzte sich danach stundenlang in einem Haus und wurde in der Nacht festgenommen.