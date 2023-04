Aus diversen stillen Kämmerchen geholt: TelferInnen stellen in der Villa Schindler aus

Telfs – Es ist wirklich erstaunlich, wie viel in der Marktgemeinde Telfs größtenteils im Verborgenen gemalt, gezeichnet und gebildhauert wird. Von Profis und noch mehr von Menschen, die im kreativen Tun einen Ausgleich zu ihrem alltäglichen Leben finden. Sie in der Villa Schindler einmal ins Rampenlicht zu stellen, ist eine gute Idee. Jeder/jede, der/die wollte, konnte mit einer selbst gewählten Arbeit mit dabei sein, 36 sind es insgesamt geworden.

Von den Kuratorinnen Christine Gamper und Sandra Marsoun Kaindl mit viel Gespür inszeniert, um reizvolle Nachbarschaften entstehen zu lassen, verblüffende Interaktionen zwischen technisch, formal und auch qualitativ höchst Unterschiedlichem. Als sinnvolle Ergänzung zur Ausstellung gibt es eine Broschüre, in der sich die KünstlerInnen selbst vorstellen. Erzählen, was die eigenhändige Auseinandersetzung mit Kunst für sie persönlich bedeutet, wer sie inspiriert hat bzw. wo sie hinwollen. Formuliert sachlich kühl oder auf urig Tirolerisch.

Menschen, deren Beruf der des Künstlers/der Künstlerin ist, sind allerdings in der Minderheit. Wie Ulrike Stubenböck, die mit einer dreiteiligen Zeichnung mit dabei ist, in der Linien große Papiere durchkurven, reizvoll sich überlagernd, elegant ein- oder auskreisend. Der Brotberuf von Raimund Wulz ist der des Architekten, obwohl er eigentlich lieber nur malen würde. Um am liebsten möglichst große Leinwände in gestischem Duktus mit Farbkürzeln aufzuladen, verdichtet zu atmosphärisch dichten Farb- räumen.