epac erster Mieter für das Kofler-Areal in Landeck

Zams – Miami, Los Angeles, Toronto, Jakarta, Melbourne – und seit gestern auch Zams. Die Oberländer Gemeinde reiht sich unter weltweite Metropolen, in denen der internationale Verpackungsspezialist epac Niederlassungen betreibt. Gestern wurde dort die erste im deutschsprachigen Raum eröffnet, betont Betriebsleiter Christian Bischofberger. Das weltweite Unternehmen stellt Verpackungen für die unterschiedlichsten Produkte her, vorwiegend aber für Lebensmittel. Man produziere für 11.000 Marken auf vier Kontinenten, hieß es bei der Eröffnungsfeier. Unter anderem auch für M&Ms. Bereits in den nächsten drei Wochen sollen am neuen Tiroler Standort die ersten Verpackungen bedruckt werden. Derzeit gibt es dort elf Mitarbeiter – in Zukunft sollen es 35 bis 40 werden, so Bischofberger.