Mutmaßlicher Schütze nach tödlicher Bluttat in Melk festgenommen

Melk – Ein Mann, der am Donnerstagabend in Melk den Partner seiner Mutter erschossen und sich in Folge in einem Haus verschanzt haben soll, ist in der Nacht festgenommen worden. Ein Großaufgebot der Exekutive, darunter auch die Sondereinheit Cobra, stand im Einsatz. Vor der Festnahme seien Schüsse gefallen, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Der möglicherweise leicht verletzte Verdächtige wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Das Landeskriminalamt ermittelt.