Wieder weniger Anmeldungen: 3200 wollen in Innsbruck Medizin studieren

Innsbruck – Exakt 3200 Anmeldungen hat es heuer zum Aufnahmeverfahren für das Medizin-Studium in Innsbruck gegeben – davon sind 2075 Frauen und 1125 Männer. Deutlich mehr Bewerberinnen und Bewerber möchten Humanmedizin (2885) studieren als Zahnmedizin (315). Auch heuer haben sich weniger Frauen und Männer für ein Medizin-Studium in Innsbruck beworben – im vergangenen Jahr waren es noch 3350 Interessierte, ein Jahr davor 3951. An der Medizinischen Universität Innsbruck stehen 410 Studienplätze zur Verfügung. Der Aufnahmetest finden am 7. Juli statt, die Ergebnisse werden in der 32. Kalenderwoche bekannt gegeben.