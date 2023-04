Heim-EM für die Handball-Frauen: Innsbruck wird zur EM-Bühne

Innsbruck, Wien – Auch wenn es noch 586 Tage bis zum ersten Spiel sind – die Handball-Heim-EM der Frauen wirft ihre Schatten voraus. Österreich fungiert gemeinsam mit Ungarn und der Schweiz als Co-Gastgeber. Österreichs Handball-Nationalteam kann hoffentlich wieder auf die Langzeit-Verletzte Josefine Huber (Kreuzbandriss) zählen. Für die Schwazerin wäre es eine richtige Heim-EM, denn die Mannschaft von Coach Herbert Müller spielt die Vorrunde in der Innsbrucker Olympiaworld. Die Gastgeberinnen, die in der Vorwoche das Ticket für die WM 2023 nur hauchdünn verpassten, sind als Co-Gastgeber automatisch qualifiziert.

Im Herren-ÖHB-Cup geht es bereits an diesem Wochenende rund: Bevor mit Saisonende der Vorhang für den Club fällt, steht die SG Westwien heute (18 Uhr) im ÖHB-Cup-Halbfinale gegen den HC Hard im Fokus. Im zweiten Duell im Anschluss trifft Rekordsieger Fivers auf Bruck. Das Finale steigt am Samstag (18 Uhr). In der Liga startet Schwaz Handball Tirol am 6. Mai gegen Bad Vöslau in die Abstiegsrunde. (ben)