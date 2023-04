Hochwertige Gartenmöbel bei IHP – pures Urlaubsgefühl für zu Hause

Die Gartenmöbel-Saison ist eröffnet und bei IHP-Gartenmöbel finden Sie die neuesten Outdoormöbeltrends auf über 1.100 m² Ausstellungsfläche in der Exlgasse 37, Innsbruck.

Egal ob Alu/Textilene, Alu/Rope, Geflecht, Eisen, Kunststoff, Holzmöbel etc. – bei IHP ist für jeden Geschmack etwas dabei. Viele Top-Marken wie KETTLER, STERN, 4Seasons, Zebra, Glatz Sonnenschirme, Lafuma, GARINO warten auf Sie.

Liegen, loungen, sitzen, essen ... bei IHP finden Sie Ihre Lieblingsstücke in bester Qualität.

Voll im Trend liegen heuer Dining-Loungegarnituren aus dem Materialmix Aluminium/Rope mit dazu passenden sowie perfekt abgestimmten Auflagen. Hier können Sie Essen und Loungen miteinander verbinden. Im Trend liegen auch die Gartenmöbel von IHP mit Sitz in Innsbruck. Hier werden hochwertige Marken-Gartenmöbel zu besten Preisen angeboten. Durch den hohen Qualitätsstandard der Produkte, die exklusiven Designs und das verlässliche Service des Unternehmens ist IHP der Professionist in Sachen Gartenmöbel in Tirol. Die Kollektion ist UV-, wasser-, hitze- und frostbeständig.