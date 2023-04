SPÖ-Zukunft und Wahlerfolge der FPÖ: Das war „Tirol Live“

Ex-SPÖ-Politikerin Gabi Schiessling und FPÖ-Chef Markus Abwerzger waren am Montag zu Gast bei „Tirol Live“.

Am Montag ist die Mitgliederbefragung in der SPÖ gestartet. In den vergangenen Wochen wurde viel über den Zustand der Genossen diskutiert. Wie denken die Parteimitglieder über den Dreikampf um die Spitze zwischen der amtierenden Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Andreas Babler? Gabi Schiessling war eine der profiliertesten SPÖ-PolitikerInnen im Land und über die Parteigrenzen hinweg anerkannt. Bei „Tirol Live“ sprach sie über ihre SPÖ und die Zukunft der Partei.