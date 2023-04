Tradition und Soziales heute bei „Tirol Live“

Am Sonntag findet im Congress Innsbruck die Bundesversammlung des Bundes der Tiroler Schützenkompanien statt. Hunderte Kompaniemitglieder werden erwartet. Landesschützenkommandant Thomas Saurer geht im Vorfeld auf Fragen ein, wie modern das Schützenwesen ist und was auf die am Sonntag zu wählende Bundesleitung zukommt.

Mit einem großen Fest feiert der Verein „Kindern eine Chance“ heute sein 15-Jahr-Jubiläum. Ziel ist es, benachteiligte Kinder in Uganda eine selbstbestimmte Zukunft zu ermöglichen. Gründer Stefan Pleger ist überzeugt: Der Schlüssel dazu ist Bildung. Es brauche gut ausgebildete Handwerker, Bauern und Lehrer, die aktiv an der Verbesserung der Lebensumstände in ihrem Land mitwirken. Im Gespräch gibt er Einblicke in den Alltag in Uganda und erklärt, wie man helfen kann.