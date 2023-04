Tiroler Sportlerwahl 2022: Für Den Viktor werfen sich heute alle in Schale

Rückkehr auf die große Bühne: Die Gala zur Tiroler Sportlerwahl 2022 findet heute Freitag gemeinsam mit der Tiroler Meisterehrung des Landes in der Dogana des Congress Innsbruck statt. In bester Tradition.

Innsbruck – 2020 und 2021 schlüpften die Sportchefs der Tiroler Tageszeitung und des ORF Tirol gewissermaßen in die Rolle eines Spediteurs und lieferten den Viktor frei Haus. Im Vorjahr wurde schon wieder im kleinen, feinen Rahmen am Bergisel gefeiert. Und heute Freitag? Wird vieles wieder so sein, wie man es aus Vor-Corona-Zeiten gewohnt war. Nach dreijähriger Zwangspause bildet die festlich herausgeputzte Dogana im Congress Innsbruck den Rahmen für die Gala zur Tiroler Sportlerwahl 2022 und der Meisterehrung des Landes (ab 17 Uhr).