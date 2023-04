Fastenmonat Ramadan endet für Millionen Muslime

Riad – Für Millionen Muslime weltweit ist der Fastenmonat Ramadan zu Ende gegangen. Saudi-Arabien, das mit Mekka und Medina die zwei heiligsten Stätten im Islam beheimatet, erklärte den Freitag zum Beginn von Eid al-Fitr, dem Fest des Fastenbrechens. Auch in Österreich und in vielen anderen Ländern wie Jemen, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Syrien feiern Muslime an diesem Freitag.