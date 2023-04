Tankstelle in Südtirol nach Unfall in Vollbrand: Passanten retten Schwerverletzten

Ein Auto war am späten Donnerstagabend gegen eine Zapfsäule geprallt. Das Feuer breitete sich rasch aus. Eine schwer verletzte Person wurde von Passanten in Sicherheit gebracht.

Barbian – Ein Großbrand hat am späten Donnerstagabend die Einsatzkräfte in Südtirol gefordert. Das Feuer war nach einem Unfall auf der Brennerstraße südlich von Kollmann (Gemeinde Barbian) an einer Tankstelle ausgebrochen. Laut stol.it dürfte ein Auto gegen eine Zapfsäule geprallt sein. Passanten konnten eine schwer verletzte Person noch rechtzeitig aus dem Auto bergen und in Sicherheit bringen.