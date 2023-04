Grundwehrdienst für Frauen: Im Mai starten 34 Interessentinnen

Eisenstadt, Wien – Im Mai starten 34 Interessentinnen den freiwilligen Grundwehrdienst für Frauen beim Österreichischen Bundesheer. Im Burgenland sind es vier, hieß es am Freitag bei einer Pressekonferenz in der Martinskaserne in Eisenstadt. „Diese Initiative ist uns sehr wichtig", stellte Militärkommandant Gernot Gasser dabei fest. Im Militärkommando Burgenland gibt es derzeit 3 Prozent Soldatinnen, Ziel sei ein Anteil von 10 Prozent.