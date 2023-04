„Silbi“ kann gegen Lustenau wieder Blume einpflanzen

Wattens – Als die WSG Tirol im Transfer-Sommer 2021 Bror Blume als Neuzugang präsentierte, dachte so mancher daran, dass rund um einen torgefährlichen erfahrenen Spielmacher das „Danish Dynamite“ im Dress der WSG explodiert. Knapp zwei Jahre später ist jedem klar, dass die Qualitäten des 31-jährigen Dänen, der in Tirol seine erste Auslandsstation antrat, woanders liegen.

Stille Wasser gründen tief. Und Blume glänzt mit Stil im Stillen. Als Stabilisator, Ballverteiler und Routinier, auf den sich Cheftrainer Thomas Silberberger mit dem Prädikat „wertvoll“ mit taktischer Disziplin in beide Spielrichtungen verlassen kann. „Der Verein will mich halten und wir stehen in Verhandlungen. Ich fühle mich mit meiner Familie (Tochter Wega/5 und Sohn Oliver/2) wohl hier und bin sehr gut integriert. Es müsste schon ein sehr gutes anderes Angebot kommen, um den Klub zu verlassen“, diktierte der Mittelfeldstratege vor der Lustenau-Partie. Womit man ein Stück weit wieder am Start der Geschichte wäre.