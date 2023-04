Thiem schaltete Schweizer Hüsler im München-Achtelfinale aus

Der Niederösterreicher war nach der am Donnerstag abgebrochener Partie noch mit 5:7,6:4,6:4 siegreich. Noch am Freitag trifft Thiem auf den als Nummer zwei gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz.

München – Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem ist beim ATP-250-Turnier in München ins Viertelfinale eingezogen. Der 29-Jährige setzte sich am Freitag in der Fortsetzung der am Donnerstag Mitte des zweiten Satzes wegen Dunkelheit abgebrochenen Partie gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler mit 5:7,6:4,6:4 durch. Zeit zum Durchschnaufen blieb nicht, musste er doch auch noch im Kampf um den Halbfinaleinzug gegen den als Nummer zwei gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz ran.