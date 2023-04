24,6 Grad! Fast ein Sommertag in Tirol, doch nun ist wieder Aprilwetter angesagt

Das Wochenende begann in Tirol mit Sonnenschein und Frühlingsgefühlen – der Samstag reichte an die 25-Grad-Marke heran. Genau so schnell geht es am Sonntag allerdings wieder bergab in Richtung Aprilwetter.

Innsbruck – Der Frühsommer stattete Tirol am Samstag einen ersten richtigen Besuch ab. Ein Sommertag (per Definition mindestens 25 Grad) ging sich zwar knapp nicht aus, mit 24,6 Grad war Innsbruck allerdings der Hotspot in ganz Österreich. Damit war es der bisher wärmste Tag des Jahres. Der Höchstwert 2023 betrug bis dato 23,5 Grad und wurde am 23. März in Krems gemessen.





Mayrhofen mit 23,7 Grad sowie Landeck und Kufstein mit jeweils 23,3 Grad gehörten nach der Landeshauptstadt zu den weiteren wärmsten Orten des Landes

Die Hitliste am 22. April 2023 (Wetterstationen GeoSphere Austria) 1️⃣ Innsbruck Universität 24,6 Grad

2️⃣ Innsbruck Flughafen 24,1 Grad

3️⃣ Mayrhofen 23,7 Grad

4️⃣ Landeck, Kufstein und Bludenz (V) jeweils 23,3 Grad

7️⃣ Wien Innere Stadt 23,1 Grad

8️⃣ Golling 23,1 Grad

9️⃣ Haiming 23,0 Grad

🔟 Bischofshofen 23,0 Grad

Sonntag in Tirol trüb, gute Aussichten für Vienna City Marathon

Doch nun die schlechte Nachricht: Schon mit Samstagabend näherte sich – diesmal von Westen her – die nächste Schlechtwetterfront. Damit gibt es am Sonntag auch zunehmend dichte Wolken und Regenschauer. Schnee fällt aber nur auf den Bergen über 1500 Meter Seehöhe. Dabei bleibt es relativ mild mit Höchstwerten von 17 Grad.

Eine gute Nachricht gibt es dagegen für die Teilnehmer des Vienna City Marathons: Weil die Front von Westen her aufzieht, können sie am Sonntag noch bei günstigen Wetterbedingungen laufen. Zum Startschuss um 9 Uhr ziehen zwar einige hochliegende Wolken durch, so der Wetterdienst Ubimet, bis zum Nachmittag bleibt es aber trocken und lockert vorübergehend etwas auf. Auch der Wind sollte die Läuferinnen und Läufer heuer nur wenig beeinflussen.

Woche startet wechselhaft, Auf und Ab geht weiter

Zurück zum Aprilwetter: Auch zu Wochenbeginn am Montag bleibt das Wetter recht abwechslungsreich und dichtere Wolken bringen wiederholt Regenschauer mit. Nur zwischendurch blinzelt die Sonne durch. Zudem kühlt es etwas ab, am Dienstag kommen die Temperaturen nicht mehr über 12 Grad hinaus und die Schneefallgrenze fällt in Richtung 1500 Meter.

Wieder aufwärts geht es am Mittwoch – auch wenn er nach wie vor keinen richtigen Frühlingsdurchbruch vor der Tür stehen sieht.

