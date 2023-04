Wien – Aufgrund der sich entspannenden Situation in Sachen Vogelgrippe wird die Stallpflicht bundesweit aufgehoben, teilte die AGES am Freitagabend mit. Dies tritt ab Samstag in Kraft. Österreich weist aber weiter erhöhtes Geflügelpest-Risiko auf. Für Halter seien daher weiterhin Maßnahmen zum Schutz ihrer Tiere wie zum Beispiel erhöhte Wachsamkeit verpflichtend umzusetzen. (APA)