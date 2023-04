Wilderer sollen in der Slowakei eine Braunbärin getötet haben

Bratislava – Die Polizei in der Slowakei hat drei mutmaßliche Wilderer festgenommen, die eine Braunbärin illegal erlegt haben sollen. Die aus Tschechien stammenden Männer seien erwischt worden, als sie das tote Tier in ihrem Auto abtransportierten, teilte die Sonderabteilung für Umweltkriminalität am Freitag nach Angaben der Nachrichtenagentur TASR mit. Ein Strafverfahren sei eingeleitet worden. Bei einer Verurteilung drohten den mutmaßlichen Wilderern bis zu fünf Jahre Haft.