Der ID.7 von Volkswagen: Mit E-Power in Richtung Oberklasse

VW greift mit dem ID.7 im Segment der großen Vollzeitstromer an. Bis zu 700 Kilometer Reichweite und neue Premium-Technologien sind eine klare Ansage an die Konkurrenz.

Berlin – In der Halle des alten Berliner Motorenwerks, wo früher Elektromotoren gebaut wurden, brandet Applaus auf: Das Tor geht hoch und der neue VW ID.7 rollt auf den Catwalk. Mit einem Design, das auf Anhieb schwer beeindruckt. Keine riskanten designerischen Eskapaden, dafür ein Auto wie aus einem Guss mit weichen Linien und glatten Flächen. Ein echter Hingucker eben. Die rundliche und leicht abfallende Frontpartie erinnert ganz dezent an den guten alten Käfer, die elegante Seitenlinie mündet in ein coupéhaft abfallendes Heck mit Abrisskante. Kurze Überhänge unterstreichen den dynamischen Auftritt. Da hatten die Designer auch die Aerodynamik im Auge, wie der geringe Luftwiderstandsbeiwert von 0,23 beweist, der allerdings in dieser Liga kein Rekordwert ist.