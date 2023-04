Falsche Herdplatte eingeschaltet: Sirenen heulten in Innsbruck

Innsbruck – Im Innsbrucker Stadtteil Pradl heulten am Freitagabend kurz vor 21.30 Uhr die Sirenen. Der Grund: Eine Frau hatte beim Kochen die falsche Herdplatte eingeschaltet. Anstatt der Speisen wurde so ein auf dem Herd liegendes Holzbrett erhitzt und begann stark zu rauchen. Die 48-Jährige konnte das Brett und die Speisen selbst mit Wasser löschen. Wegen der starken Rauchentwicklung rückte jedoch die Berufsfeuerwehr an, um die Wohnung zu belüften. Verletzt wurde niemand, auch der Sachschaden ist gering. (TT.com)