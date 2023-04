Demo in Innsbruck gestört: Junges Paar stand vor Gericht

Innsbruck – Zehn Teilnehmer hatten letztes Jahr in Innsbruck an der Kundgebung „Gegen ein Abtreibungsambulatorium in Tirol“ teilgenommen. Die Demo hatte Andersdenkende zur Gegendemo bewogen. Ein junges Pärchen hatte es dabei aber übertrieben. So hatten die beiden die Kundgebungsteilnehmer aufs Schwerste belästigt, indem sie diese wiederholt aus kurzer Distanz lautstark als „Verbrecher“ und „gestört“ beschimpften. Die Frau versuchte sodann sogar noch vor den Teilnehmern zu erbrechen.