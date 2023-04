100. Geburtstag steht bevor: ÖBB erwarten „Jahrhundert-Jahr“

Wien, Innsbruck – Am 1. Oktober 1923 hatten die Bundesbahnen ihren Betrieb aufgenommen. Die Eisenbahn war zu diesem Zeitpunkt in Österreich jedoch nicht neu, die ÖBB entstand aus der Zusammenlegung mehrerer Bahnteile, die nach dem Zerfall der Habsburger Monarchie jeweils hoch verschuldet und strukturell veraltet waren. Die Eisenbahn an sich gibt es in Österreich bereits seit 1837.