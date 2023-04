Doku „Matter out of Place“: Kehren vor eigenen und fremden Türen

In der sehenswerten Doku „Matter out of Place“ türmt sich des Menschen Müll zum globalen Umweltproblem auf.

Innsbruck – Manch empfindlicher Magen könnte beim Betrachten dieser Doku stellenweise um Gnade flehen. Ansehen sollte man sich „Matter out of Place“ aber trotzdem – und dabei auch gut hinsehen. Vielleicht bietet sich der Anlass, das eigene Verhalten zu überdenken. Der Müll, den die auf Konsum getrimmte Spezies Mensch so gut wie überall hinterlässt, stinkt zum Himmel. Glücklicherweise wird auf das authentische Dufterlebnis im Kino verzichtet. Schauderhaft erahnen lässt es sich auch so.





Der Wiener Dokufilmer Nikolaus Geyrhalter hat für „Matter out of Place“ den halben Globus nach Hotspots abgesucht: von der hypermodernen Verbrennungsanlage in Niederösterreich bis zu einem veritablen Müllgebirge, das sich bei Kathmandu auftürmt. Hierher karren Kolonnen von Lkw, so sie nicht im Schlamm stecken bleiben, den Müll der nepalesischen Hauptstadt. Männer lenken die Trucks, Frauen stochern in der dampfend-stinkenden angelieferten Fracht.

In Sachen Müll empfiehlt es sich aber, vor der eigenen Tür zu kehren – auch ganz wörtlich. Selbst in der blitzsauberen Schweiz findet sich unter mancher Grasnarbe der achtlos verbuddelte Müll früherer Generationen. Geyrhalters Kamerateam ist im Kanton Solothurn live dabei, als ein Bagger auf vermeintlich grüner Wiese (landwirtschaftlich genutzt!) eine Deponie aushebt. „Aus den Augen, aus dem Sinn“, lautete früher die Devise. Ist es heute anders?

Eher nicht. Vor der griechischen Kykladen-Insel Andros bergen Taucher mithilfe eines Kranboots allerlei Unrat vom Meeresgrund – sogar einen Lkw-Reifen. Im tropischen Inselparadies Malediven ist das Müllproblem besonders akut. Hier wird die weggeworfene Hinterlassenschaft der touristischen Massen auf eine künstlich angelegte Müllinsel verschifft – um dort unkontrolliert zu verbrennen.

Gestalter Geyrhalter spart sich jeden Kommentar. Er lässt starke Bilder sprechen. Die sind mit der Zeit nur noch schwer auszuhalten. Und dieser Effekt ist wohl nicht ganz unerwünscht.