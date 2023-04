Zur Herrlichkeit fehlt Hypo in der Finalserie noch ein Sieg

Innsbruck – „Es kann ein großes Spiel werden.“ Und wenn das einer wie Hypo-Trainer Stefan Chrtiansky sagt, der am glänzenden Parkett so gut wie alles erlebt hat, dann muss das die Wahrheit sein.

Das Hypo Tirol Volleyballteam kann heute (20.25 Uhr, live ORF Sport +) mit einem Sieg über Aich/Dob den ersten Meistertitel seit 2017 einfahren, der Gegner aus Kärnten steht indes angesichts des 1:3-Rückstandes in der Best-of-seven-Serie mit dem Rücken zur Wand. Aber angeschlagene Raubtiere sind bekanntlich am gefährlichsten. „Wir werden in Innsbruck einen Hexenkessel erleben“, weiß deren Manager Martin Micheu und nahm seine Legionäre (Jurii Kruzhkov, Zlatan Jordanov, Stefan Kaibald, Nicholas Butler) in die Pflicht: „Wir sind von einzelnen Spielern abhängig, sie müssen für Punkte sorgen.“ Am Mittwoch beim klaren 3:0 der Tiroler hätten genau jene Akteure ausgelassen.