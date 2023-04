Harte Zeiten für Benko: Signa laut Medienbericht in Schwierigkeiten

Hamburg – Das Geschäft des Tiroler Immobilienunternehmers René Benko (Karstadt, Kaufhof, Selfridges...) soll sich in einer gefährlichen Schieflage befinden. Das berichtete der Spiegel am Freitagabend. Höhere Zinsen und gestiegene Baukosten machten auch dem 45-Jährigen Signa-Chef zu schaffen, heißt es in dem Bericht. Benko soll demnach für mehr als ein Dutzend seiner Gebäude dringend Käufer suchen. Der Signa-Anwalt dementierte die kolportieren Schwierigkeiten. (TT)