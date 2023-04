„Weißer Rausch“ jetzt live: Arlberger Kultrennen lockt 555 Pistenflitzer

St. Anton – Das „Ungeheuer Valluga“ steht zum Saisonfinale am Arlberg im Fokus von 555 Sport-Enthusiasten. Sie alle lockt der Kultbewerb „Weißer Rausch“ an den Arlberg. Dort gilt es, die neun Kilometer lange Strecke von der Valluga in 2350 Metern hinunter nach St. Anton ins Ziel bei der Talstation der Galzigbahn zu bewältigen. In mehreren Startblöcken werden die Teilnehmer pünktlich um 17 Uhr mit Böllerschuss auf die Strecke geschickt. Vor dem Ziel warten dann noch drei aufgetürmte Schneehaufen, die mit abgeschnallten Sportgeräten überwunden werden müssen.