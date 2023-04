Tiroler Versicherungsmaklerbüro Oberhauser & Co. streckt Hand in Richtung Süden aus

Innsbruck – Das Tiroler Versicherungsmaklerbüro Oberhauser & Co. ist um eine Partnerschaft reicher: Künftig kümmert sich das neunköpfige Team auch um die österreichischen Geschäfte des Südtiroler Maklers Assiconsult – und umgekehrt. Das verkündeten die Unternehmen in einer Aussendung am Mittwoch.