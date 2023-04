Zahl der Toten nach Erdbeben in Türkei auf fast 50.800 gestiegen

Gaziantep/Idlib – Die Zahl der Toten nach der Erdbeben-Katastrophe im Februar ist in der Türkei nach Regierungsangaben auf 50.782 gestiegen. Darunter seien rund 7300 Migranten, sagte Innenminister Süleyman Soylu am Samstag dem Sender CNN Türk. Am 6. Februar hatten zwei starke Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 die Südosttürkei und den Norden Syriens erschüttert. Insgesamt kamen mehr als 57.000 Menschen ums Leben, mehr als zwei Millionen Menschen wurden alleine in der Türkei obdachlos. (APA/dpa)