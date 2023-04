Silz/Mötz setzt sich Oberland-Duell der tt.com-Regionalliga in Imst durch

Im oberen Play-off der tt.com Regionalliga Tirol feierte die SPG Silz/Mötz im Oberland-Derby einen 2:1-Sieg beim SC Imst. Wir haben für euch das Match im Re-Live!

Imst - Imst – Der 2:1-Derbysieg in Imst am Samstag war für Silz/Mötz-Trainer Helmut Kraft die endgültige Bestätigung: „Wir haben die Köpfe nach dem verpassten Aufstieg in die Regionalliga West wieder nach oben gerichtet.“ Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Köpfe von Ertugrul Yildirim (27.) und Benjamin Kraft (44.) avancierten zum Zünglein an der Waage – dank der beiden Kopfballtreffer drehte Silz/Mötz einen frühen Rückstand. Imst-Kapitän Rene Prantl hatte die Hausherren nach schöner Einzelaktion in Führung gebracht (16.).





📽️ Das Match im Re-Live | SC Imst – SPG Silz/Mötz

in weiterer Matchwinner auf Seiten der Gäste war Torhüter David Stöckl, der den Sieg beu zwei Aktionen in extremis festhielt. „Jetzt haben wir schon mehrmals Spiele gehabt, wo uns die Chancenverwertung zum Verhängnis geworden ist“, wartete Imst-Trainer Bernhard Lampl vergeblich auf den Lucky Punch. Silz/Mötz machte einen großen Schritt in Richtung Westliga.

Unteres Play-off: Schlusslicht Hall (1:3-Niederlage in Kitzbühel) verlor erstmals unter Neo-Trainer Thomas Gufler, der sich wegen Unachtsamkeiten um ein Unentschieden gebracht fühlte: „Unterm Strich hätten wir einen Punkt mitnehmen müssen.“ Tabellenführer WSG Tirol Amateure feierte beim 3:2 in Wörgl den zweiten Sieg.

Regionalliga Ergebnisse: Regionalliga West: Bregenz – Reichenau 4:1 (2:0). Tore: Makovec (22., E.), Oliveira (38.), Caetano (76.), Baka (88.) bzw. Thurnbichler (87.).

Tore: Prantl (16.) bzw. Yildirim (27.), Kraft (44.). Fügen – Schwaz 0:2 (0:1). Tore: P. Knoflach (34., 83.). Unteres Play-off: Kitzbühel – Hall 3:1 (1:0). Tore: Pauli (40.), Notdurfter (75.), Vales Pina (97.) bzw. Rauch (70.). Wörgl – WSG Tirol A. 2:3 (0:2). Tore: Deutsch (47.), Schöpf (71.) bzw. Schmadl (40., 45.), Vötter (53.).