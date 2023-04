Der Tag des großen Zitterns in Salzburg: Regierungsparteien drohen Verluste

Die FPÖ dürfte bei der Landtagswahl am Sonntag kräftig zulegen, die KPÖ eine Überraschung liefern. ÖVP, SPÖ und NEOS drohen hingegen Verluste.

Von Michael Sprenger





Salzburg – 386.947 wahlberechtigte Salzburgerinnen und Salzburger sind am Sonntag dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Die Meinungsforschung hatte zuletzt mit ihren Vorhersagen in Tirol, Niederösterreich und Kärnten nicht immer die späteren Wahlergebnisse abbilden können. Dies könnte auch am Wahlabend der Fall sein.

Ein Rückblick: Die ÖVP konnte nach der Amtszeit der roten Landeshauptfrau Gabi Burgstaller mit Wilfried Haslauer das bürgerliche Bundesland zurückerobern und 2018, auch im Sog des damaligen ÖVP-Obmanns Sebastian Kurz, geradezu schwarz-türkis einfärben.

Am Sonntag drohen der ÖVP Verluste. Doch fallen sie so dramatisch aus wie zuletzt in Tirol und Niederösterreich? Trotz herber Verluste konnte die Volkspartei in diesen beiden Ländern den Landeshauptmannsessel verteidigen. Dies ist auch das erklärte Wahlziel von Haslauer. Er will den ersten Platz einnehmen und eine tragfähige Regierung bilden.

Derzeit regiert die ÖVP in Salzburg in einer Dreierkoalition mit den Grünen und den NEOS. Eine Fortsetzung könnte sich rechnerisch aufgrund der zu erwartenden Verluste der Landeshauptmann-Partei nicht ausgehen. Doch auch Haslauers bisherige Koalitionspartner, die Grünen und die NEOS, schwächeln und mussten beide im Vorwahljahr mit parteiinternen Konflikten kämpfen. Die Pinken müssen sogar fürchten, an der Fünf-Prozent-Klausel für den Wiedereinzug in den Landtag zu scheitern.

Und wie schaut es bei den beiden Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ aus? Hier wird es wohl zu einer dramatischen Verschiebung kommen. Die FPÖ befindet sich in einem Hoch. Nach den Landtagswahlen in Tirol, Niederösterreich und zuletzt in Kärnten können sie auch in Salzburg mit satten Zugewinnen rechnen. Erstmals in der Salzburger Wahlgeschichte dürften die Blauen zweitstärkste Kraft werden. Ihre Spitzenkandidatin Marlene Svazek gab zwar als Ziel aus, Landeshauptfrau werden zu wollen, doch in erster Linie will sie mitregieren.

2018 hatte Haslauer die FPÖ noch als Regierungspartei verhindert. Nun zeigte sich die 30-jährige Svazek selbstsicher, dass nach der Wahl kein Weg an der FPÖ vorbeiführen wird: „Wenn die ÖVP vernünftig ist und noch etwas für bürgerlich-konservative Werte übrig hat, müsste sie mit uns koalieren.“

Die unterschiedlichen plakativen Botschaften. Hier eine angriffige FPÖ, dort ein konsensorientierter ÖVP-Landeshauptmann Haslauer mit seinem Team. © BARBARA GINDL

Zurück auf die Regierungsbank will auch die SPÖ mit Spitzenkandidat David Egger. Doch er könnte die Rechnung für die Führungsdebatte seiner Partei im Bund präsentiert bekommen. Die SPÖ, die 2018 mit 20 Prozent ihren Tiefststand in Salzburg erreicht hat, muss neuerlich mit einem Minus rechen.

Den Kommunisten wird hingegen eine Sensation zugetraut. Die jüngsten Umfragewerte geben ihnen allen Grund zu Optimismus: Die KPÖ Plus könnte in den Landtag einziehen. Bislang sitzen die Kommunisten nur im steirischen Landtag.

Die Corona-Maßnahmen-Gegner haben sich in Salzburg gespalten. So werden wohl weder MFG noch die Abtrünnigen von „Wir sind Salzburg“ eine Chance auf einen Landtagssitz haben.