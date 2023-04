Lawine riss in Sölden drei Skifahrer mit: Verschütteter befreite sich und rettete Frau

Sölden – Bei einem Lawinenabgang im freien Skiraum in Gurgl wurden am Samstag drei Wintersportler von den Schneemassen mitgerissen. Gegen 12 Uhr war ein 58-jähriger Skifahrer aus Deutschland in den Nordhang nordwestlich des Hinteren Wurmkogels eingefahren, wobei sich eine Lawine löste.