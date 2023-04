Weiter Kämpfe im Sudan: Opferzahl unter Zivilisten steigt

Die Kämpfe zwischen rivalisierenden Militäreinheiten im Sudan sind auch am Sonntag weitergegangen. Die Zahl der getöteten Zivilisten steige täglich, so das nationale Ärzte-Komitee. Eine vollständige Übersicht über das Ausmaß gebe es noch nicht. Zahlreiche Verletzte hätten keinen Zugang zu Versorgung. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) starben seit Beginn der Kämpfe mindestens 413 Menschen, über 3.500 wurden verletzt. Die tatsächliche Opferzahl ist vermutlich weit höher.

Die USA zogen in der Nacht auf Sonntag ihre Regierungsmitarbeiter und deren Angehörigen aus dem Land ab und schlossen die US-Botschaft in der Hauptstadt Khartum. Aus der östlichen Stadt Port Sudan hatte Saudi-Arabien am Samstag bereits mit Schiffen 150 Menschen aus zwölf Ländern in Sicherheit gebracht worden. Auch eine jordanische Gruppe sollte aus Port Sudan ausgeflogen werden.