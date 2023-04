Mit Emotionaler Intelligenz zum Erfolg: Warum ein hoher EQ die Karriere-Chancen erhöht

Barbara Stöckl berät Mitarbeiter, Teams und Führungskräfte im Bereich Unternehmenskultur und stärkt sie im Rahmen dessen auch in Emotionaler Intelligenz. Gerne arbeitet die Tirolerin auch in der Natur. Beim „Walk and Talk" werden Lösungsansätze gefunden, die sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen positiv beeinflussen.