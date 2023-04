Mann fährt mit Auto in Zuschauermenge: Elf Verletzte in Frankreich

Berck-sur-Mer – Bei einem Drachenfestival in Nordfrankreich ist ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren und hat mehrere Menschen verletzt. Er habe Gas- und Bremspedal verwechselt und daraufhin die Kontrolle über den Wagen verloren, berichteten übereinstimmend mehrere Medien. Derzeit gebe es weder Hinweise auf eine vorsätzliche Tat noch auf Alkohol oder Drogen am Steuer.