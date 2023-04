Nach Frühsommer-Gefühlen: Die neue Woche startet mit einer Kaltfront

Beinahe wurde am Wochenende die goldene Marke von 25 Grad durchbrochen. Nun folgt eine Kaltfront, die die Temperaturen purzeln lässt. Dazu gibt es Regen und die Schneefallgrenze sinkt bis auf 1200 Meter.

Innsbruck – Nach einem schon fast frühsommerlichen Wochenende startet die Woche am Montag bereits mit der nächsten Kaltfront: Es bleibt großteils dicht bewölkt und vor allem während der ersten Tageshälfte regnerisch, kündigte Geosphere Austria am Sonntag an. Vor allem in Osttirol sind noch bis Mittag Regenschauer möglich. Von Westen her lockert es jedoch mit steigendem Luftdruck tagsüber zusehends auf und die Sonne zeigt sich öfter. Die Schneefallgrenze liegt um 1600 bis 1900 m. Die Tiefstwerte liegen bei 3 bis 7 Grad, die Höchstwerte bei 9 bis 14 Grad.





Auch am Dienstag verbleibt Österreich in einer wechselhaften, nordwestlichen Strömung. Es stellt sich recht verbreitet ein Wechselspiel aus dichteren Wolken und zeitweiliger Sonne ein. In Nordtirol bilden sich viele Wolken und auch immer wieder fällt Regen. Länger trocken und auch aufgelockert bleibt es am ehesten inneralpin. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1500 bis 1200 m, die Werte liegen zwischen 0 und 10 Grad, in Osttirol bis zu 13 Grad.

Mit nordwestlicher Höhenströmung und der Zufuhr kühler Luftmassen ziehen am Mittwoch zeitweise noch Wolkenfelder durch das Land. Vor allem am Vormittag können ein paar Schauer von Norden her durchziehen. Stärkere Wolken halten sich generell in den Staulagen entlang der Alpennordseite, wo es noch öfter regnen kann, oberhalb von ungefähr 900 bis 1200 Metern auch schneien. Die Höchsttemperaturen entsprechen jenen des Vortages.

Einige dichte Wolkenfelder ziehen donnerstags durch, die Sonne zeigt sich aber immer wieder. Besonders im Bergland können isolierte Schauer auftreten, ansonsten bleibt es trocken. Mit Spitzenwerten von 11 bis 17 Grad wird es etwas wärmer.

Auch am Freitag ziehen viele Wolken über den Himmel, wodurch es auch gelegentlich etwas regnen kann. Auflockerungen gibt es eher wenige. Die Tageshöchsttemperaturen klettern auf 14 bis 19 Grad. (TT.com, APA)