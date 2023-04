61-Jähriger geriet auf Gegenfahrbahn: Autos stießen in Heiterwang frontal zusammen

Ein Alko-Lenker verursachte laut Polizei einen Frontalzusammenstoß in Heiterwang. Der Mann war in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten.

Heiterwang – Zwei Autos sind am Sonntag in Heiterwang frontal zusammengekracht. Ein 61-Jähriger war um 12.20 Uhr auf der Fernpassstraße in Richtung Reutte unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß das Auto des Österreichers frontal mit einem anderen Pkw zusammen. Der Deutsche (62) sowie dessen Frau (63) im anderen Fahrzeug wurden leicht verletzt. Ebenso der 61-Jährige.