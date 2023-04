Klimaaktivisten legten wieder Verkehr in Innsbruck lahm

Montagfrüh blockierten Aktivist:innen der „Letzten Generation" die Haller Straße und die Grenobler Brücke in Innsbruck.

Innsbruck – Der Verkehr stand am Montag in Innsbruck von 7 bis 9 Uhr sowohl auf der Grenobler Brücke als auch auf der Haller Straße still. Ungefähr 15 Aktivist:innen der „Letzten Generation" protestierten erneut mit einer Sitzblockade und einem langsamen Protestmarsch.