Auftakt war beste Werbung für Tiroler Frauenfußball

Tirols Kickerinnen sind wieder am Ball. Die größte Dramatik spielte sich beim 4:3-Sieg der SPG Mittelgebirge Ost ab. Paznaun zog sich zurück.

Innsbruck – „Ladys first“ heißt es im Fußball-Unterhaus nicht, wenn es um den Frühjahrs-Auftakt geht. „Wir müssen lang warten, das ist manchmal etwas mühsam“, hielt Harald Lener fest. Der Trainer von Frauen-Tirol-Ligist SVI startete mit seinen Mädels erst am Freitag durch ein 6:0 in Ried in die Rückrunde. Ein Selbstläufer sei die Titelverteidigung aber nicht.