Abfahrer und Aktivist Schütter: „Skifahren wird künftig unser geringstes Problem sein"

Man sei derzeit auf dem Weg in Richtung drei bis vier Grad Erderwärmung, sagte der 25-Jährige. "Wenn das kommt, werden wir froh sein, wenn wir überleben." Skisport sei dann kein Thema mehr, so Schütter, der im Februar mit einem offenen Athletenbrief an die FIS samt Forderungen nach einem nachhaltigen Skisport für Aufsehen gesorgt hatte. Meteorologe Georg Haas hielt dazu fest, man stehe global im Vergleich zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei 1,2 Grad mehr. Das international anvisierte 1,5-Grad-Ziel sieht er als unrealistisch an. "Ich sehe keine Chance, dass wir, bei dem was wir in die Atmosphäre blasen, das erreichen." Die Folge sei, dass in den letzten 50 Jahren die Anzahl der Tage mit Schneebedeckung in den Bergen um einen Monat geschrumpft ist.