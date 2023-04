Lawine in norditalienischen Alpen: Vier Franzosen konnten sich retten

Rom – Vier französische Bergsteiger sind am Montag von einer Lawine verschüttet worden, die sich von der Nordwand des Monviso-Bergs in der norditalienischen Region Piemont löste. Einer der Franzosen konnte gegen 8.30 Uhr die Alpinrettung anrufen. Die Lawine hatte sich gegen 8.00 Uhr in fast 4000 Meter Höhe gelöst.