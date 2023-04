Drohender Hangrutsch: Hochgallmiggstraße in Fließ bis auf Weiteres gesperrt

Fließ – Ein Abschnitt der Hochgallmiggstraße (L312) in Fließ muss vorsorglich bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt werden, berichtete das Land Tirol am Montag. Nach einem Steinschlag im Bereich Kellerle bei Kilometer drei droht ein Hangrutsch. Das ergab eine geologische Beurteilung. Der gesperrte Bereich befindet sich bei der Abzweigung zur Deponie Strengbau.