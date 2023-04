Ringerin Martina Kuenz willkommen geheißen: Medaille nun „zuhause“ in Inzing

Inzing – Nachdem Ringerin Martina Kuenz am Freitag bei der EM in Zagreb (CRO) die Silbermedaille holte, bereitete der RSC Inzing seiner Athletin am Wochenende einen spontanen Empfang. Frei nach dem Motto „Ehre, wem Ehre gebührt!“ wurde die 28-Jährige von Vereins-Obmann Klaus Draxl und Inzings Bürgermeister Josef Walch willkommen geheißen. Kuenz, eigentlich ja aus dem Nachbarort Zirl, ist seit Jahren mit Daniel Gastl, Michael Wagner und Aker Schmid ein Vorbild für die jungen Athleten. „Danke für alles, das du für den Verein und Österreichs Ringer-Familie geleistet hast!“, sagte Draxl.