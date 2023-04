Berliner CDU stimmt für Regierungskoalition mit der SPD

Berlin – In Berlin hat sich nach der SPD auch die CDU für eine schwarz-rote Regierungskoalition entschieden. Bei einem Landesparteitag votierten die Delegierten am Montag einstimmig für den mit der SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag, wie die CDU nach der Abstimmung bekannt gab. Damit könnte CDU-Landeschef Kai Wegner am Donnerstag im Landesparlament zum regierenden Bürgermeister gewählt werden – als erster Christdemokrat seit 2001. Bisher regiert in Berlin ein rot-grün-roter Senat. (APA/dpa)