Waidring – Unbekannte haben am Wochenende in Waidring den Unterbau einer Brücke, eine Pumpstation der Gemeinde, einen Kabelverteilerkasten, eine Umspannstation mit Kabelverteiler sowie die Wand einer Unterführung mit Graffitis besprüht. Laut Polizei befinden sich all diese Ziele nahe der Loferer Straße (B178). Um Hinweise bitten die Beamten unter folgender Nummer: 059133 7201. (TT.com)